Украинцы обязаны сами заполнить декларации и доплатить налоги: за что и сколько есть времени

В Украине проходит декларационная кампания. До мая каждый украинец, которые получал дополнительный доход, обязан заполнить декларацию и заплатить налог в бюджет.

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Как поясняют в Государственной налоговой службе, платить нужно за доходы, которые вы получили в 2022 году. В среднем ставка составляет 18% (в некоторых случаях может быть ниже). Также нужно платить и военный сбор (1,5%). Декларацию нужно заполнять, если у вас был как минимум один из следующих доходов:

если вам простили задолженность, вы получили нецелевую помощь;

если вам заплатили за какую-либо услугу (кроме работодателя, который является вашим налоговым агентом);

если вы получили доход от аренды жилья, наследство, подарки;

при продаже жилья;

если вы получали доход за границей;

если вы дополнительно зарабатывали, предоставляя профессиональные услуги;

Стоит отметить, что если вы получали социальную помощь, благотворительную помощь от иностранных государств или организаций и т.д., платить налоги с этой суммы не нужно. Декларацию можно подать как в письменном, так и в электронном виде через Электронный кабинет.

Проблема заключается в том, что налоговой сложно отследить дополнительные доходы украинцев. Однако платить налоги - обязанность каждого украинца. А собранные деньги также обеспечивают обороноспособность Украины. Это позволяет государству финансировать армию в условиях полномасштабной войны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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