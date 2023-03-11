Украинцы обязаны по-новому заплатить налоги за квартиры: тем, кто откажется, грозит штраф
В Украине в 2023-м налог на квартиры и дома нужно платить по новым правилам. Министерство финансов своим приказом ввело новую форму декларации (дополнены адреса, сроки использования льготы). Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".
Как говорится в разъяснении ГНС, если есть и квартира, и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 "квадратов". Есть еще одно новшество: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий.
Каким будет размер налога?
Весь собранный налог остается в бюджете населенного пункта. Поэтому органам местного самоуправления разрешают уменьшать размер налога (увеличить нельзя). В законе же указаны "рамки". Правда, чаще всего местная власть их и использует для начисления налогов.
Итак, размер налога:
- не может составлять больше 1,5% минималки за отчетный год. В 2023-м платят за 2022-й, поэтому речь идет об 97,5 грн за квадратный метр.
Для примера: если у вас в собственности находится квартира площадью 100 квадратных метров, заплатить нужно только за 40 "квадратов" (100 минус 60), т. е. за разницу, между фактической и нормативной площадью. Сумма составит 3900 грн (97,5 грн за квадратный метр).
Но здесь стоит учитывать, что если ваша квартира разделена между членами семьи, например по 50 квадратов между вами и супругой, то налог платить не нужно.
Ознакомиться с новой формой декларации можно здесь. Для заполнения декларации стоит обратиться в налоговую по месту своей регистрации. Там помогут заполнить бланки и проконсультируют. Тем, кто откажется платить, грозят штрафы и взыскания через суд.
Как накажут тех, кто не заплатит
Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан оплатить его в течение двух месяцев. Если просрочить уплату на срок до 30 дней, то к сумме налога будет прибавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. В том случае, когда оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф составит уже 20%.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.
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