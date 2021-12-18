Украинцы обязаны доплатить налоги за часть доходов: всех проверят по-новому, за расходы придется ответить

Украинцы в 2022-м пройдут новую налоговую проверку: учитывать будут не только доходы, но и расходы. Если чиновники обнаружат несоответствия, придется доплатить 19,5% с разницы. О том, какие доходы обязаны декларировать украинцы и с чего нужно заплатить налог, читайте в материале OBOZREVATEL.

Уже в январе Кабинет министров может представить непрямые методы налогового контроля. Проще говоря, налоговики проверят расходы и затем могут задать вопросы: где вы взяли деньги на покупку квартиры, как смогли открыть депозит в банке, за что приобрели автомобиль.

И речь идет не только о новом имуществе. При продаже старого могут возникнуть те же вопросы. Если вы получали высокую серую зарплату и накопили на жилье, за него должны быть уплачены налоги в рамках налоговой амнистии (об этом позже).

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И сказать налоговикам, что вы якобы накопили с белой зарплаты, также не получится. В базах данных хранится информация с 1995 года о всех белых доходах. И если они меньше потраченной суммы, придется доплатить подоходный налог с разницы.

До сентября 2022-го есть возможность заполнить нулевую декларацию и пройти налоговую амнистию. Она позволит вывести из тени все, что когда-то заработали и не стали декларировать. Размер налога будет меньше обычного (общий подоходгный налог составляет 18,5%, еще 1,5% – военный сбор). Так, заплатить нужно:

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

Украинцы и в 2022-м и до этого обязаны подавать налоговые декларации и платить налоги с дополнительных доходов (кроме зарплаты). Делать это нужно в налоговой по месту регистрации. Итак, нужно сообщить (и заплатить) о следующих доходах (согласно Налоговому кодексу):

от независимой профессиональной деятельности (например, такой налог платят парикмахеры, которые предоставляют услуги вне работы);

если получили доход не от своего работодателя (например, за услугу);

за иностранный доход;

если зарабатывали на аренде имущества;

доход от инвестиционной прибыли;

за наследство;

за подарки;

за прощенный долг (кредит), если его размер выше 25% минималки;

если за год продать продукцию животноводства на сумму от 50 минималок;

если получить благотворительную помощь (нецелевую);

от продажи недвижимости.

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