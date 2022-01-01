Украинцы могут выходить на пенсию раньше: названы условия

В Украине на пенсию в 50 или 55 лет имеют право те, кто работал на вредных работах, многодетные женщины. Кроме того, раньше получить выплату от государства также могут и те украинцы, которых сократили за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

Такое разъяснение опубликовали на официальном сайте управление труда и социальной защиты населения Артемовского городского совета. Стоит отметить, что также на пенсию может выйти любой украинец досрочно, если у него есть 40 лет стажа.

Закон "О занятости населения" гарантирует выход на пенсию в 58,5 лет в случае, если вас сократили. Обязательное условие при этом – мужчинам нужно иметь не меньше 35 лет стажа, а женщинам – 30 лет. При этом важно отметить, что сокращение должно происходить по причине реорганизации, сокращения, ликвидации предприятия.

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"К заявлению о назначении пенсии по возрасту с учетом пп. "г" п.1 ст. 26 Закона Украины "О занятости населения" прилагается ходатайство (направление) о досрочном выходе на пенсию", – отмечается в сообщении.

Тут важно добавить, что если такой пенсионер начнет работать, то его выплату отменят до 60 лет.

Особо тяжелые условия труда. В 50 лет на пенсию могут выходить те, кто работают в особо тяжелых и вредных для здоровья условиях. Важно при этом, чтобы мужчины имели общий стаж в 25 лет (из них 10 – на указанной работе), а женщины – 25 лет (и 7 на указанной работе).

Тяжелые условия труда. В 55 лет выходят на пенсию украинцы, которые работали на вредных для здоровья работах. При этом мужчина должен иметь 30 лет общего стажа (12,6 лет на вредной работе), а женщина – 25 лет и из них 10 – на вредной работе.

Многодетные матери. В 50 лет на пенсию могут выходить женщины, у которых от 5 и больше детей. Также на такое право имеют право матери детей с инвалидностью, если у них есть как минимум 15 лет стажа.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.