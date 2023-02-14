Украинцы могут получить на сдачу монеты, за которые коллекционеры готовы платить тысячи гривен: как распознать

Украинцы могут получить на сдачу либо же найти в кошельках или копилках монеты, которые можно выгодно продать на аукционе.Такие монеты считаются ценными и входят в разные коллекции – поэтому нумизматы готовы платить за них хорошие деньги.

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Одной из таких монет является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк. По данным ресурса "Монеты-ягодки", за такую монету могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:

среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;

прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";

длинному и тонкому хвостику грозди №3;

гурте с мелкой или крупной насечкой.

Ценятся и 5 копеек 1996 года – их можно продать более, чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт, поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей:

за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным специалистов, коллекционеры готовы отдать от 4 000 грн до 6 000 грн;

а за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм – от 2 000 грн до 4 000 грн.

За 2000-3000 грн можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 60 тыс. грн продают алюминиевую монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

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