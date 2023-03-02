Украинцы могут получить более 6 тыс. грн от международной организации: кому раздают

Украинцы могут получить 6660 грн от Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). На помощь от организации могут претендовать граждане, проживающие на территориях, пострадавших из-за боевых действий и нуждающихся в срочной финподдержке.

Видео дня

Регистрация продлится до 20 марта, отмечают в NRC. Регистрация открыта для всех среди указанных категорий, но средства будут предоставлены наиболее уязвимым категориям.

Финдопомога составляет 6660 грн – по 2220 грн на 3 месяца на каждого члена семьи, но не более 5 человек. Выплата производится на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram (для украинцев, у которых нет банковского счета).

Как получить помощь?

Для этого необходимо подать заявление. Инструкция:

Нужно скачать один мессенджер WhatsApp или Viber на свой девайс. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить к контактам номер 0800609844 и отправить на номер сообщения с текстом "Привет". Для регистрации через Viber следует отскакивать QR-код, размещенный на картинке. После этого в переписке высветится сообщение с инструкциями по проведению регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Агентство ООН по делам беженцев продолжает раздавать украинцам помощь в размере 2200 грн. Деньги могут получить те, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей – жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!