Украинцам раздают по 2200 грн от ООН: как получить и кто имеет право на помощь

Агентство ООН по делам беженцев продолжает раздавать украинцам помощь в размере 2200 грн. Деньги могут получить те, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей: жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

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Как отмечают на сайте Агентства ООН по делам беженцев, деньги могут получить те украинцы, которые ранее не получали 2200 грн от ООН. Подать заявку можно в региональном центре (адреса указаны на сайте организации). Подать можно в одном из центров (узнать адрес можно по телефону 0800307711).

С собой нужно иметь паспорт, ИНН, номер банковской карты, свидетельство о рождении ребенка (если есть ребенок), документ об инвалидности (при наличии). Важно: специалисты никогда не спрашивают СVV банковской карты.

Перед тем, как обращаться за помощью, узнайте об организации. Также не стоит передавать банковские данные незнакомым людям. Обращайтесь непосредственно в центры и офисы Агенства ООН в Украине в своих регионах и никому не передавайте личные банковские данные. Это позволит уберечься от мошенничества.

К слову, украинские переселенцы также имеют право на получение выплат из государственного бюджета. На каждого взрослого предоставляют 2 тыс. грн взрослым и 3 тыс. грн на детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задерживают выплаты переселенцам из бюджета. При этом в Минсоце обещают, что деньги заплатят в полном объеме, несмотря на задержку.

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