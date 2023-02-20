Украинцы могут получать по 3000 грн в месяц: список получателей обновили
В Украине обновили список временно оккупированных территорий, а также на которых ведутся или велись боевые действия. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) производятся выплаты в 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Об этом сообщает "Правительственный портал". Отмечается, что в обновленный перечень территорий, где возможны, либо уже ведутся активные боевых действия (полный список громад – в документе ниже), вошли населенные пункты в :
- Днепропетровской области;
- Донецкой;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской;
- Запорожской.
Кто имеет право на выплаты
Отмечается: право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, которые включены в перечень как территории возможных боевых действий. А также:
- активных боевых действий;
- временно оккупированы Россией;
- на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, рекомендуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", – подчеркнули в "Правительственном портале".
Напомним, денежную помощь получают только те переселенцы, которые выехали с оккупированных территорий или мест, где идут боевые действия. Согласно постановлению № 457, до мая деньги могли получить все переселенцы, а после мая – только эти две группы. Так, деньги получают:
- лица старше 18 лет – по 2000 грн;
- дети и лица с инвалидностью – по 3000 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВПЛ имеют возможность оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.
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