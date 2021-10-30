Украинцы могут оплачивать счета без комиссии и оффлайн: как открыть валютную карту

Валютная карта – это банковская карта, средства на которой лежат в иностранной валюте. Чаще всего это доллары, евро, злотые, рубли. Такую можно открыть в банке, причем оформляют очень быстро и недорого. Кстати, может повезти и вам даже не придется платить комиссию.

О том, какие бывают валютные карты и зачем они нужны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Такие карты могут быть именными и неименными. Но правильнее будет сделать, конечно же, именную. Их в основном делают для поездок за рубеж. К примеру, в странах Евросоюза скептически относятся к неименным картам. А вот к именным положительно, ведь они идентифицируют личность.

Через сайт банка;

В ближайшем отделении банка.

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Вы можете заказать карту и открыть новый счет на сайте банка. Срок изготовления карты в среднем – от 10 рабочих дней со дня заказа карты на сайте.

Для заказа валютной потребуется лишь паспорт или документ его заменяющий, а также справка о присвоении идентификационного кода.

Одними из главных плюсов карты можно считать то, что она позволяет оплачивать покупки и услуги в Интернете и оффлайн, отправлять с них переводы и снимать наличные. Но за наличностью придется идти в отделение банка.

Стоит отметить, что тарифы в разных банках и для отдельных карт действуют разные. Оформлять ее, если вы едете куда-то или планируете с ней путешествовать стоит в той валюте, в какую страну планируете отправиться. То есть, стоит оформлять валютную карту в евро, если едете в страну из ЕС, в долларах – если в Штаты.

Валютные карты можно пополнить:

через терминалы определенного банка;

через кассы в отделениях банков;

через Swift-перевод из другого банка;

P2P переводом с карты иностранного банка.

Ранее сообщалось, что даже при следовании всем правилам пользования банкоматом у украинцев могут возникнуть проблемы. В первую очередь нужно выбрать безопасный банкомат, это важно.

Не рекомендуется пользоваться банкоматами, возле которых расположены подозрительные люди или группы людей. Также стоит осмотреть его, ведь мошенники могут прикрепить на него спецустройства, с помощью которых считываются данные.

О том, как избавляться от старых кредитных карт, как переводить деньги с карты на карту без комиссии и почему вскоре "перекидывать" средства станет легче – читайте здесь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы стали чаще жаловаться на банкоматы государственного ПриватБанка. С карточек клиентов списывают запрошенные суммы, но наличные или не выдают вовсе, или выдают не в полном объеме. Банк готов возместить ущерб, но для этого придется прождать минимум сутки, а если карточку выдавал другой банк, то и дольше.