Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты в 1 грн: сколько за них готовы платить

Украинцы могут хорошо заработать, продав старые монеты в 1 грн. Дело в том, что некоторые разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за такие "копейки" большие деньги – порой, несколько тысяч гривен.

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Так, за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету тоже можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

А 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты отличает гладкий гурт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 копеек 1992 года продают за 18 850 грн. Разновидность монеты редкостная – 4БАм "Англичанка".

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