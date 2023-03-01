Украинцы могут обогатиться, продав монеты "из карманов": сколько стоят

Украинские монеты разного номинала могут стоить тысячи гривен. Они представляют собой коллекционную ценность и нумизматы фактически охотятся за ними.

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Такой, к примеру, является монета в 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг. Ее, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать по цене от 4 000 грн до 6 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. От 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать некоторые 2-копеечные монеты. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1 800 грн 2 200 грн.

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