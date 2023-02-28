Старые 2-копеечные монеты могут принести хорошие деньги: сколько готовы платить коллекционеры

Некоторые старые 2-копеечные монеты могут принести украинцам немалые деньги. Дело в том, что они являются коллекционными и многие нумизматы хотят их заполучить – поэтому не жалеют тысяч гривен для покупки таких копеек.

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К примеру, 2 копейки 2003 года – за них ,по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить от 1 800 грн 2 200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их, по данным специалистов, можно продатьза 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

А вот 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канте аверса (лицевой стороне).

"При чекане аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, монеты в 1 грн украинцы могут продать гораздо дороже стоимости их номинала. Такие монеты, которые можно найти в копилках или получить на сдачу, входят в разные коллекции, а потому нумизматы платят за них большие деньги.

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