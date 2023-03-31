Украинцы могут обогатиться, продав гривневые купюры: за какие хорошо заплатят

Гривневые банкноты могут принести украинцам хорошие деньги. При чем, номинал роли не играет – высокая стоимость может быть обусловлена разными особенностями купюры.

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К примеру, за 24 000 грн продают 5 грн 1992 года. Такая цена обусловлена ее браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, банкнота:

скрытых дефектов не имеет;

подвергалась реставрации – собственник ее выровнял.

"5 грн 1992 года. Брак. Была примята – выровняли", – говорится в объявлении.

А за 30 000 грн продают набор из десяти 50-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669. Согласно объявлению:

состояние банкнот – отличное;

дефектов они не имеют;

реставрации не подвергались.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К прмеру, такие 20 грн 1992 года продают за 4 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценными среди коллекционеров считаются не только банкноты, но и монеты. К примеру, бракованные.

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