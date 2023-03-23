Украинцы могут начать получать пенсию досрочно: кому стоит рассчитывать

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию. Для этого они должны выполнить все необходимые условия, предусмотренные законодательством, – в частности, отработать на вредных производствах.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там отметили, передает "На пенсии", что также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом.

Такими, в частности, являются участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. А кроме того:

члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, которым на время увольнения (в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья) осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.

При этом напоминается: в 2023 году выйти на пенсию можно в 60 лет – при наличии не менее 30 лет стажа. А также:

в 63 года – при наличии не менее 20 лет стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Пенсионеры будут получать ежемесячную доплату

В то же время, украинским пенсионерам будут ежемесячно выдавать компенсационную выплату примерно в 300-570 грн. Однако не всем – только тем, чьи выплаты не превышают 10 340 грн.

Еще одно условие – достижение определенного возраста. Так, доплаты предусматриваются для людей старше 70 лет.

По словам заместителя министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, пенсионеры в возрасте 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн. А кроме того:

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же с 1 марта практически всем украинским пенсионерам увеличили выплаты. Минимальная прибавка составила 100 грн, максимальная – 1500 грн. В среднем повышение составило около 400-500 грн.

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