Украинцы могут лишиться пенсии по потере кормильца: у кого отбирают выплаты

Некоторые молодые украинцы могут лишиться пенсии по потере кормильца. В частности, выплату заберут у студентов очной формы обучения, если они переведутся на заочную.

Видео дня

Такие правила прописаны в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых иных лиц. Как разъяснили юристы специализированного издания, статья 30 этого закона предусматривает, что студентам-сиротам на заочке пенсия по потере кормильца не назначается.

"При обучении по заочной форме пенсию в случае потери кормильца студентам не выплачивают", – говорится в сообщении. Также пенсию по потере кормильца забирают у людей старше 23 лет вне зависимости от того, учатся они или нет.

В целом право на получение пенсии по утрате кормильца имеют воспитанники, учащиеся, студенты, курсанты, слушатели и стажеры, которые обучающихся на дневной форме:

в общеобразовательных учебных заведениях;

в профессионально-технических заведениях;

в высших учебных заведениях.

По окончании обучения эти категории лишаются пенсии. Это происходит даже если обучение завершилось раньше, чем получателю исполнилось 23 года.

Следует также учитывать, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца. Кроме того, усыновленные дети, пасынки и падчерицы имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если они не получали алиментов от своих родителей.

В целом пенсия по потере кормильца для каждого нетрудоспособного члена его семьи должна быть не меньше 4 186 грн. Это два прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый третий украинский пенсионер получает менее 3 тыс. грн. При этом пенсии почти 1% украинцев составляют менее 2 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!