Украинцы массово утепляют квартиры: у соседей появляется опасная для жизни плесень

В Украине из-за лоскутного утепления многоквартирных домов в домах возникает плесень. Кроме того, постепенно разрешается внешняя стена здания.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Утеплять отдельную квартиру с внешней стороны стены запрещено по закону. "Лоскут" утеплителя на одной квартире действительно может привести к тому, что в этой конкретной квартире зимой будет на несколько градусов теплее. Но с другой стороны это приводит к:

смещению "точки росы" (температура, при которой содержащийся в воздухе пар превращается в воду). И если такая вода в результате утепления появится в стене, это станет идеальным местом для появления грибков;

в результате разницы температур на разных участках стены со временем появляются микротрещины . В них накапливается влага, трещины расширяются с каждым годом;

дом медленно начинает разрушаться.

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OBOZREVATEL представился потенциальным клиентом и обзвонил несколько компаний, которые предоставляют "профессиональные услуги" по утеплению фасадов. Все выбранные фирмы согласились "обшить пенопластом" только одну квартиру. Цена варьируется до 900 грн за квадрат. При этом сами консультанты признают, что их метод утепления приведет к возникновению плесени у соседей. Но вот квартира заказчика якобы не пострадает.

"У вас точно не будет плесени. Плесень может возникнуть у соседей. Часто так делается, что утепляется одна квартира и потом начинают утепляться и соседи", – рассказал консультант киевской компании Warm-house.

На самом деле, плесень не может поразить одну отдельную квартиру. Со временем она распространиться на весь дом, это бомба замедленного действия. Как рассказал OBOZREVATEL доктор технических наук, директор Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций Геннадий Фаренюк, существует большая вероятность, что пострадает весь дом.

"Последствия могут быть разными. Страдает дом. Нарушаются условия работы стены, начинаются температурные деформации: подвижка стыковых соединений", – говорит Фаренюк. Если точка росы смещается в конструкцию дома, может появится и плесень. И никакими химикатами такую плесень не вывести.

В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности на запрос OBOZREVATEL ответили: помимо плесени и разрушения, также нарушается техника безопасности. "При таком утеплении не делают противопожарные пояса. Особенно вредно "лоскутное" утепления на панельных домах. Утеплитель закрывает межпанельные швы. Но в них продолжает попадать влага через швы с верхних этажей. Поэтому появляется грибок, ускоряется коррозия металлической арматуры, которая держит панели", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезд за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.