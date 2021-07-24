Украинцы массово уезжают на заработки в Польшу: самая востребованная сфера изменилась

Из Украины на заработки в Польшу официально уехали почти 1,5 млн человек (столько выдано официальных разрешений на работу). Из них только 140 тыс. работают в сельском хозяйстве.

Как рассказал в комментарии УНН глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, постепенно условия меняются. Украинцы предпочитают работать на производстве и складах, а не в сельском хозяйстве.

Эксперт также отметил:

спрос в сельском хозяйстве на украинских заробитчан не снизился;

Фермеры, по словам Воскобойника, рассчитывают на украинцев. Сами поляки уезжают на заработки в Германию и Норвегию и украинцы компенсируют дефицит рабочих.

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в Польше такой же демографический кризис, как и в Украине;

Население уменьшается из-за низкой рождаемости, молодые люди уезжают в более развитые страны ЕС ради высоких зарплат.

в Чехию, в отличие от Польши, украинцы уезжают на работу только в производство и сферу услуг;

В частности, в Чехии превалирует работа на заводах, и у них нет отдельных мест для работы в сельском хозяйстве. Тем не менее, в 2020 году в Чехии трудоустроилось 150 тыс. украинцев.

чаще всего уезжают молодые украинцы;

Средний возраст украинских заробитчан – до 35 лет. "Это более активные люди, у которых либо отсутствуют семьи, или еще нет детей. Они выбирают для себя возможность поехать и заработать", – добавил глава Ассоциации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вакансии для украинских заробитчан открыли в Польше. Также стоит учитывать, что многие вакансии – мошенничество. В вакансиях указывают неправдивые условия, а иногда за оформления документов "работодатели" требуют деньги и пропадают.

В среднем число вакансий для украинских заробитчан выросло в 1,7 раза. Самые популярные страны: Польша и Чехия.