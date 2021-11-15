Украинцы ленивы, поэтому едут в Европу разнорабочими, – эксперт

Около 13-16% населения Украины вовлечены в трудовую миграцию на постоянной основе. Впрочем, несмотря на то, что на Западе готовы предлагать украинцам работу по престижным специальностям, они все равно едут туда разнорабочими.

По информации "Вестей", сам же уровень трудовой миграции уже практически вышел на допандемический уровень. Так, за первые полгода 2021-го украинцы получили более 400 тыс. рабочих виз для выезда в Польшу, тогда как за весь 2020-й было выдано лишь 500 тыс. виз.

Зарубежные работадатели активно ищут опытных специалистов в престижных специальностях. Среди прочих, речь идет об:

инженерах;

врачах;

преподавателях университетов;

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химиках;

физиках.

Тем не менее, украинцы предпочитают устраиваться на Западе разнорабочими. Даже те, кто имеет соответствующий уровень квалификации.

Причина проста – незнание языков. И нежелание их учить.

"Выезд из Украины квалифицированного персонала – это уже не трудовая миграция, это иммиграция. Это уже выезд навсегда. Да, вакансий много, но украинцы ленивы и не готовы изучать даже язык, не говоря уже о других нюансах", – рассказал изданию президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Украинцы хотят работать в Европе по специальности. Однако, как и языки, они не хотят изучать ни законов, ни сами страны, в которые собираются выезжать.

Воскобойник рассказывает о двух случаях проявления украинцами нежелания учиться. Первый – об опытном бухгалтере, которая искала работу по специальности в Польше. "В ходе разговора выяснили, что она не только не знает польский, но также не имеет понятия ни об их бухгалтерской системе, ни о местном налоговом законодательстве", – отмечает он.

Второй случай – целенаправленный поиск в Украине инженера-разработчика двигателей компанией "Роллс-Ройс". Деньги предлагали немалые – 120–150 тыс. фунтов стерлингов в год (4,21-5,26 млн грн по актуальному курсу). "Не нашли – никто не знал английский язык на уровне В2", – рассказывает эксперт.

"Украинцы выбирают вакансии менее оплачиваемые, но такие, где не требуется знание языка и не нужно подтверждать свою квалификацию. Желание наших граждан зарабатывать много денег за границей разбивается о знание языков", – подчеркивает Воскобойник.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тысячи украинских заробитчан работают в Германии, хотя официально живут в Польше. Причина: немецкие зарплаты выше польских. Нередко работадатели в Германии готовы платить украинским заробитчанам до 100 тыс. грн и больше.