Украинцы из 8 областей могут получить 6600 грн от международной организации: инструкция
Украинцы могут получить помощь в размере 6600 грн от французской гуманитарной организации ACTED. На денежную помощь претендуют обитатели 8 областей.
Как получить финансовую помощь от ACTED и куда обращаться – читайте в материале OBOZREVATEL.
Размер помощи украинцам составляет 2220 грн на каждого члена семьи и они будут выплачены одним платежом на период 3 месяца. Деньги можно будет получить на банковскую карту, переводом на отделение Ощадбанка или на отделение "Укрпочты".
Чтобы получить деньги, нужно подать заявку для регистрации с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по телефону 0 800 33 69 36. Для подачи заявки нужно будет предоставить следующие документы :
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
- акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.
Кто может получить помощь?
Финдпомощь от ACTED предоставляется украинским ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Приоритетные категории для получения средств:
- отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди – от 60 лет и старше;
- семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;
- многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
- семьи с беременными и кормящими женщинами;
- семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию) – международная ассоциация солидарности, реагирующая на гуманитарные потребности населения в кризисных ситуациях.
Как сообщал OBOZREVATEL, программа ООН по поддержке украинских переселенцев с помощью криптовалюты буксует – за несколько месяцев со старта получить USDC смогли менее ста человек. Однако проект готов к масштабированию и уже в ближайшее время количество участников может возрасти в десятки раз.
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