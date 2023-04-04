Украинцам раздают криптовалюту от ООН: что известно о необычной программе помощи

Программа ООН по поддержке украинских переселенцев с помощью криптовалюты буксует – за несколько месяцев со старта получить USDC смогли менее ста человек. Однако проект готов к масштабированию и уже в ближайшее время количество участников может вырасти в десятки раз.

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Пилотный проект управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был запущен в конце 2022 года в Киеве, Львове и Виннице, сообщает The Wired. К началу апреля программу планировали расширить до 5000 участников, но и это покроет лишь незначительную долю украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

В то же время казначей агентства ООН по делам беженцев Кармен Хетт отказалась назвать сумму, которую уже удалось распределить в рамках программы. Она настаивает на том, что эта информация не является важной, а также на том, что система готова к масштабированию.

"Дело не в том, сколько миллионов прошло, а в том, сколько миллионов пройдет в будущем", – говорит она.

В УВКБ ООН считают, что Украина может стать идеальным полигоном для экспериментальных финансовых услуг подобного рода (. И это не удивительно: наша страна занимает лидирующие места в соотношении владельцев криптовалют к общему населению. А 16 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который позволит легализовать криптосектор.

"Ваше общество привыкло к изменениям и характеризуется высоким уровнем проникновения потребительских технологий, а поколения украинцев разбросаны по всему миру. Объедините все это, и выход за рамки формального банковского дела сразу возымеет смысл", – говорит Дора Хомяк, член правления благотворительного фонда Razom, который активно помогает Украине.

По словам Хетта, УВКБ ООН изучает возможность использования той же системы для оказания помощи лицам, перемещенным в результате экономического кризиса в Венесуэле и Аргентине. И Холмс указывает на потенциальное применение в Турции и Сирии.

Проект был запущен ООН при сотрудничестве с криптовалютной компанией Stellar Development Foundation. Чтобы принять в нем участие, необходимо скачать на смартфон криптокошелек Vibrant и обратиться за помощью.

Программа работает таким образом: УВКБ ООН перечисляет USDC на криптокошельки участников, которые могут обменять криптовалюту на гривны в любом пункте MoneyGram. Уникальность проекта в том, что его можно построить и под другие страны, например для помощи жителям пострадавших от экономического кризиса Аргентины и Венесуэлы, а также в Турции и Сирии.

Также OBOZREVATEL сообщал о проблемах, которые украинцы испытывают при выведении криптовалюты з торговых площадок на банковские карты. С трудностями столкнулись все биржи, но некоторые из них нашли возможность обойти ограничения.

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