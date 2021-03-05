Украинцы имеют право на бесплатные гектары земли: сколько можно получить

Украинцы по закону имеют право получить бесплатные земли. Ее размер зависит от того, для каких каких целей выдают участки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Стоит отметить, что получить свои гектары удается далеко не каждому украинцу. Для этого нужно собрать целый список документов и добиться позитивного решения от местной власти.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Учитывая, что уже в июле в Украине запустят рынок земли, постепенно цена каждого "квадрата" будет расти. По предварительным оценкам, стоимость гектара будет колебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится.

Напомним, рынок земли в Украине должен быть запущен 1 июля. Он направлен на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам.

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