Украинцы и без пересмотра тарифов могут платить за газ на 40% меньше: что сделать

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Как сэкономить на газе

В Украине в январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный – около 9,9 грн. Каждая семья может самостоятельно выбирать поставщика и даже без пересмотра тарифов платить на 41% меньше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Например, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом – это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть сменив поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

У кого самые низкие тарифы:

  • "Газ АП" – 6,99 грн за куб;

  • Megawatt – 7,05 грн за куб;

  • "Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

  • "Энергетические ресурсы Украины" – 7,11 грн за куб;

  • "Аскания Энерджи" – 7,2 грн за куб;

  • "Нафтогаз" – 7,22 грн за куб.

Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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