Українці і без перегляду тарифів можуть платити за газ на 40% менше: що зробити

В Україні в січні мінімальний тариф на газ становить 6,99 грн, а максимальний – приблизно 9,9 грн. Кожна сім'я може самостійно вибирати постачальника і навіть без перегляду тарифів платити на 41% менше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо ви користуєтеся тільки газовою плитою і живете в багатоквартирному будинку, різниця буде незначною. Якщо ж, наприклад, ви опалюєте будинок газом, економія може становити кілька сотень гривень на місяць.

Наприклад, якщо на опалення йде 150 кубів на місяць, із мінімальним тарифом – це 1048 грн, а з максимальним – 1486 грн. Тобто змінивши постачальника в такому разі можна буде економити більш ніж 400 грн на місяць.

У кого найнижчі тарифи:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Енергетичні ресурси України" – 7,11 грн за куб;

"Асканія Енерджі" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,22 грн за куб.

Різниця в тарифах становить понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо лише поміняти свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.

Як раніше писав OBOZREVATEL: