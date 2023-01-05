Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: кому придется отдать 25 тысяч в бюджет

Украинцы в 2023 году должны заплатить налоги за свои квартиры (кроме тех, у кого жилье находится на оккупированной территории или в их населенных пунктах велись военные действия). При этом если площадь квартиры больше 300 квадратов (или дома от 600 квадратов) размер налога составит 25 тысяч гривен.

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Об говорится в законе 2142-ІХ. Размер налога и норма площади жилья описаны в статье 266 Налогового кодекса Украины. Платить нужно только за "лишние" квадраты. Лишней считается площадь дома от 120 кв. м и квартиры – от 60 кв. м. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2023-м нужно будет заплатить за 2022-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его объем зависит от населенного пункта. Местные власти имеют право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2023-м это 97,5 грн.

Также местные власти могут увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, превышающей не 60, а 70 кв. м. Предположим, что местные власти установили максимальную ставку и минимальную норму по площади.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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