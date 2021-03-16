Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: кому не придет платежка

В Украине до 1 июля 2021-го придет квитанция на уплату налога на недвижимость. Тем, у кого квартира площадью до 60 квадратов и дом до 120 квадратных метров, налог можно не платить.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров. Предположим, что местная власть установила максимальную ставку и минимальную норму по площади.

В 2020-м за квартиру 80 квадратов ("лишних" 20 кв.м) нужно было заплатить 1250 грн, а в 2021-м за эту же квартиру придется отдать уже 1416 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).