Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: кому и сколько придется отдать в бюджет

В Украине в 2023-м налог на квартиры и дома придется заплатить в том случае, если в прошлом году на территории населенного пункта, где находится недвижимость, не велись военные действия либо территория не находилась в оккупации. Остальным придется платить за каждый лишний квадратный метр.

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Об говорится в законе 2142-ІХ. Размер налога и норма площади жилья описаны в 266 статье Налогового кодекса Украины. Лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2023-м нужно будет заплатить за 2022-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля).

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его объем зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2023-м это 97,5 грн.

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров. Предположим, что местная власть установила максимальную ставку и минимальную норму по площади.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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