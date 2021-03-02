Украинцы должны заплатить налоги за квартиры: кому насчитают больше 25 тыс. грн

Украинцам до 1 июля придут уведомления о необходимости заплатить налоги за свои квартиры и дома. Те, кто владеет квартирой площадью от 300 кв. м или домом в 500 кв.м. и больше должны будут дополнительно заплатить в бюджет 25 тыс. грн.

Согласно 266 статьи Налогового кодекса Украины, оплачивать нужно только "лишнюю площадь". Для дома это от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й.

Размер налога зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2021-м – 70,8 грн.

Также местная власть может увеличить "норму". Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров.

В 2020-м за квартиру 80 квадратов ("лишних" 20 кв.м) нужно было заплатить 1250 грн, а в 2021-м за эту же квартиру придется отдать уже 1416 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).