Украинцы должны заплатить налоги за квартиры и доходы: названы сроки

Украинцы в 2022-м должны заплатить налоги за квартиры, с полученных дополнительных доходов (19,5%). Кроме того, подать декларации и заплатить свою часть в госбюджет должны и ФОПы.

Как отмечают в разъяснении налоговой на сайте одного из местных советов, в 2022-м правила не изменились. При этом сместились некоторые сроки (из-за того, что 1 мая – выходной) и ставки (увеличился налог на недвижимость).

Подача декларации "ФОПами" – до 9 февраля 2022-го

Если "ФОП" (кроме тех, кто находится на упрощенной системе) получает другие доході кроме тех, кроме как от предпринимательской деятельности, его нужно задекларировать в феврале.

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Украинцы, которые зарабатывали на независимой профессиональной деятельности – до мая

Если украинцы зарабатывали, например, предоставляя сантехнические услуги, в 2021-м, они должны задекларировать такой доход до 3 мая 2022 года. Обычно подавать декларации можно до 1 мая, но так как это выходной, сроки перенесли на 3-е число.

Налог на недвижимости – платежки придут в июле

Украинцы, которые живут в квартирах площадью более 60 квадратов (принадлежит одному члену семьи) и в домах от 120 квадратов, раз в год должны платить налоги. Платежки придут без заполнения декларации по месту регистрации до июля.

Украинцы, которые имеют право на налоговую скидку – до конца года

Если налогоплательщики тратили деньги на выплату процентов по ипотеку, аренду жилья (имеют статус переселенца), медицинские услуги, они имеют право вернуть часть налогов. Но для этого нужно до 31 декабря 2022-го подать декларацию в налоговую.

"ФОПы" должны заплатить налоги (по результатам поданной декларации) до 21 февраля 2022 года;

украинцы, которые зарабатывают на независимой профессиональной деятельности – до 1 августа 2022-го;

налог на недвижимости нужно заплатить до сентября 2022-го.

Отметим, размер налога на недвижимость изменился. Если в прошлом году за каждый квадрат сверх нормы нужно было платить 70,8 грн, то сейчас – 90 грн. Дело в том, что размер налога привязан к минималке и пересчитывается ежегодно.

Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса. Налог поступает в местные бюджеты, поэтому местная власть имеет право увеличить норму жилья и снизить размер налога. Однако чаще всего на такой шаг власти не соглашаются. В целом же действует норма:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.