Украинцы должны заплатить налоги с дополнительных доходов: когда и сколько

Украинцы должны заплатить налоги за дополнительные доходы. Для этого нужно до 1 мая самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации и заполнить декларацию.

Об этом говорится в статье 170 Налогового кодекса Украины. Если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать. Заплатить нужно за:

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и не целевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в ближайшее время могут запустить нулевую декларацию. Всем желающим предложат легализовать имущество, полученное от теневых доходов. При этом придется заплатить небольшой налог.