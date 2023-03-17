Украинцы до 20 марта могут получить 6600 грн от международной организации: кто претендует на помощь

Норвежский совет по делам беженцев выплачивает украинским внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по 6600 грн. Программа продлится до 20 марта.

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Пособие выплачивается на каждого члена семьи, но не более пяти человек. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Зарегистрироваться можно несколькими способами: отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "Привіт" на номер 0 800 609 844 или для регистрации через Viber отсканировать QR-код, который размещен на картинке по ссылке.

Выплаты будут поступать на банковский счет. Люди, у которых нет банковского счета, деньги получат посредством перевода MoneyGram. В Минреинтеграции добавили, что для получения дополнительной информации следует обращаться на горячую линию Норвежского совета по номеру 0800302007.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев в размере 2200 грн. Деньги выплачиваются тем, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей – жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

Как отмечают на сайте Агентства ООН по делам беженцев, деньги могут получить украинцы, ранее не получавшие 2200 грн от ООН. Подать заявку можно в региональном центре (адреса указаны на сайте организации), узнать адрес центра можно по телефону 0800307711.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких – ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.

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