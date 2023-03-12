Как украинцам получить по 2200 грн помощи от ООН: инструкция и перечень документов

Украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев в размере 2200 грн. Деньги выплачиваются тем, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей – жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

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Как отмечают на сайте Агентства ООН по делам беженцев, деньги могут получить те украинцы, ранее не получавшие 2200 грн от ООН. Подать заявку можно в региональном центре (адреса указаны на сайте организации). Подать можно в одном из центров (узнать адрес можно по телефону 0800307711).

С собой нужно иметь паспорт, ИНН, номер банковской карты, свидетельство о рождении ребенка (если есть ребенок), документ об инвалидности (при наличии). Важно: специалисты никогда не спрашивают СVV банковской карты.

Перед тем как обращаться за помощью, узнайте об организации. Также не следует передавать банковские данные незнакомым людям. Обращайтесь непосредственно в центры и офисы Агентства ООН в Украине в своих регионах и никому не передавайте личные банковские данные. Это позволит уберечься от мошенничества.

К слову, украинские переселенцы также имеют право на получение выплат из государственного бюджета. На каждого взрослого предоставляется 2 тыс. грн. взрослым и 3 тыс. Грн. на детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций. Одна из таких – ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию). Украинцы могут получить от французской организации 6600 грн.

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