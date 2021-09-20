Украинцы будут платить за такси значительно больше: почему взлетят цены

В Украине цены на такси вырастут уже с приходом холодов. Стоимость может подняться на 5-10% до конца сентября и еще на 10% до конца 2021-го. Летом очень много украинцев использовали прокатный или личный электротранспорт, но в ближайшие несколько недель ситуация резко изменится.

"Когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 12-13 градусов, многие пассажиры пересядут на такси с электросамокатов, моноколес и скутеров", – объясняет глава правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк. Об этом говорится в материале "Сегодня".

Отметим, со времени минувшего локдауна стоимость такси в Украине выросла почти на треть. При этом среди ключевых причин подорожания называют нехватку авто и квалифицированных водителей.

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Помимо этого, в период карантина очень много автопарков приостановили работу, а некоторые и вовсе разорились. Так, часть водителей ушла в другие сферы или вовсе уехала со страны за рубеж. На доходы водителей также повлиял приход агрегаторов, которые повышают процентные ставки с каждого заказа.

Доехать с ул. Антоновича (Голосеевский район) до ул. Бакинской (Шевченковский район) будет стоить 140 грн (сервис Uklon). На такси Bolt доехать с ул. В такси Uber, чтобы доехать с ул. Булгакова (Святошинский район) до ул. Андрющенко (Шевченковский район) придется заплатить 159 грн.

Отметим, в Украине цены на такси увеличились почти на 30%. Но это случилось не из-за подорожания бензина. Ключевая причина – пробки. При этом у легальных перевозчиков резких ценовых скачков нет, их максимум – 25-30%. А значительно растет стоимость у так называемых "агрегаторах" (приложения, которые связывают клиента со случайным водителем).

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис заказа такси OnTaxi при поддержке Автомобильной Федерации Украины анонсировал старт социального образовательного проекта "Академия такси OnTOP". Он фактически является возвращением в Украину системы сертификации водителей такси.