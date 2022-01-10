Украинцы будут платить за отечественные овощи в 2 раза больше, чем за импортные

Высокие цены на энергоносители вынудят тепличные хозяйства повышать цены на свою продукцию. Из-за этого украинские овощи будут стоить в 2 раза больше импортных. Более того, значительно подорожавший газ может привести к полной остановке тепличной отрасли Украины.

"Уже сейчас инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%. Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией в 11% станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке. Минимум 50% производств получат убытки", – рассказали в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

Тепличные хозяйства не выдерживают конкуренции и закрываются

Доля энергоресурсов в себестоимости украинских тепличных овощей составляет 50-60%. А из-за роста тарифов на газ цена на овощи и зелень стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией.

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"Поэтому некоторые из украинских комбинатов уже закрылись. В т.ч., один из крупнейших в Европе, расположенный под Киевом", – рассказали эксперты.

Овощи сильно подорожают

Сложившаяся ситуация неминуемо приведет к росту цен на украинские тепличные овощи, убеждены эксперты. По прогнозам, подорожание составит минимум 40%.

В то же время отмечается: повышение цен не спасет ситуацию. "Ведь потребитель не будет покупать, например, украинскую рукколу по 60 грн, когда рядом на прилавке итальянская – за 35 грн", – подчеркивают в УСПП.

Украина может потерять целую отрасль

Высокие цены на энергоносители могут привести к еще одному результату для фермеров – даже более существенному, чем повышение цен на их продукцию. Речь идет об остановке тепличной отрасли. И, как следствие, полном исчезновении с прилавков отечественных овощей.

"В УСПП считают, если срочно не вмешаться в ситуацию, то, с большой вероятностью, за зиму Украина может потерять целую тепличную отрасль. Ведь "консервация" тепличных конструкций технологически невозможна", – отметили эксперты.

Кондитеры также готовы закрывать предприятия

Высокие цены на газ привели к тому, что ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Об этом заявили в профильной ассоциации Укркондпром. При этом там подчеркнули: кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности.

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство. Ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках. Часть компаний отрасли уже сообщили о планах полностью или частично сворачивать производство продукции", – Александр Балдынюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться или работать в убыток.