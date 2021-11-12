Украинцы будут платить по-новому: в Vodafone анонсировали изменение тарифов

Vodafone предупредил о повышении тарифов на звонки и SMS-сообщения, которое произойдет уже в ноябре 2021-го. Новшества коснутся всех абонентов мобильного оператора.

Уже с 12 ноября оператор сотовой связи запустит несколько базовых предложений, сообщает biz.today.ua. В частности:

20 грн за 20 минут в день на звонки в такие страны: Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, РФ, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция;

25 грн за 5 минут в день на звонки в такие страны: Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Узбекистан, Хорватия, Швейцария;

25 грн за 1 минуту в день на звонки в другие государства, которые не вошли в вышеуказанные тарифы.

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Помимо этого, цена SMS-сообщений за рубеж вырастет на 1 грн. Теперь отправить его можно будет за 3 грн. Остальные тарифы останутся прежними в плане стоимости.

Напомним, месяц назад украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил новые тарифные планы. Целый ряд существующих тарифов изменили, а некоторые и вовсе перестали быть доступными для подключений. Последними могут пользоваться граждане, ранее подключившие тариф.

Больше не доступны для украинцев такие тарифы:

"Общение без границ";

"Развлечения без границ";

"Видео без границ";

"Максимальный безлим";

"Все вместе".

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) предупредили о возможном повышении тарифов. Стоимость может вырасти на 7-12%.

Причина – блокировка ОАСК (Окружным административным судом Киева) решения Межведомственной комиссии по международной торговле. Так, суд "открыл дорогу внедрения нерыночной пошлины на кабельную продукцию" в размере 20%.