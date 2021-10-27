Украинцы будут больше платить за письма и посылки: "Укрпочте" разрешили поднять цены

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" получил право повысить тарифы в среднем на 15%. В таком случае подорожают самые популярные услуги почты – отправка писем, бандеролей и посылок. Цены вырастут с 1 декабря 2021 года.

Новые предельные тарифы "Укрпочты" утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). "Укрпочта" при этом имеет право и не повышать тарифы до предельных значений.

Однако, скорее всего повышение все же произойдет, ведь еще в мае 2021 года "Укрпочта" просила разрешения поднять тарифы на 30-40%.

Письмо или почтовая карточка (открытка) массой до 50 г – приоритетная отправка будет стоить 15 грн;

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бандероль до 250 г – 22,5 грн;

бандероль от 250 г до 1 кг – 45 грн;

посылка без объявленной стоимости массой до 10 кг подорожает до 30 грн;

рекомендованное отправление сверх платы за массу (для писем, открыток, бандеролей) – 11 грн вместо 9,5 грн (+16%).

Согласно законодательству, государство регулирует только универсальные услуги почтовой связи. Это набор услуг почтовой связи: почтовые карточки, письма, бандероли, посылки без объявленной ценности массой до 10 кг.

Тарифы на отправку писем и посылок за границу будут по-прежнему зависеть от страны доставки. Более подробно с предельными тарифами можно ознакомиться в перечне НКРСИ:

Это уже не первое повышение тарифов "Укрпочты" в 2021 году. После майского обращения почтового оператора НКРСИ в июле позволила поднять тарифы.

Тарифная сетка "Укрпочты" уже обновлялась в августе. Тогда стоимость универсальных почтовых услуг была поднята на 18-39%. До этого цены "Укрпочты" последний раз пересматривались в 2019 году.

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