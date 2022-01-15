Украинцы активно скупают недвижимость в Турции: каждый месяц – по 100 квартир и домов

Граждане Украины в 2021 году снова оказались в двадцатке покупателей недвижимости в Турции. За три года они поднялись с 19-го на 13-е место.

Об этом в Facebook написал украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев. Он также опубликовал соответствующий рейтинг по странам (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Всего в Турции за 2021 год было совершено 1,4 млн сделок по продаже недвижимости, что на 0,5% меньше, чем в 2020-м.

Иностранцы среди покупателей составили 4%. По стране они приобрели почти 60 тысяч квартир и домов.

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В первой тройке иранцы (10 тысяч объектов недвижимости), иракцы (8 тысяч) и россияне (более 5 тысяч).

Больше всего недвижимость приобретали в Анталье. Украинцы в этой провинции купили более 1,2 тысячи объектов – то есть, по 100 ежемесячно (три года назад наши граждане покупали по 50 объектов в месяц).

Стоимость квартиры в Анталье площадью 100 квадратов составляет около 60 тысяч долларов. Для сравнения, год назад такое же жилье стоило примерно 47 тысяч долларов.

В июне 2021 года OBOZREVATEL писал, что среди других стран интерес к недвижимости рос в Турции – он составлял 60-70% от всех международных сделок.