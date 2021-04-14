Украинцы активно пытаются избавиться от "евроблях": владельцы испугались штрафов

В Украине владельцы автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") активно пытаются избавиться от своих авто, чтобы избежать уплаты таможенных платежей и штрафов. На профильных площадках появились тысячи новых предложений о продаже авто.

Об этом сообщает издание UBR. Если машину не растаможили, продать ее, изменив собственника в Украине, невозможно. Это необходимо делать по законодательству той страны, где она зарегистрирована. Иначе юридически осуществить продажу нельзя, рассказал автоюрист Вадим Володарский.

"Транспортное средство пребывает на учете иностранного гражданина: Польши, Литвы… И фактически машину нужно переоформлять по законодательству этих стран. Если есть человек, который это авто ввез, по закону именно он отвечает за вывоз. Ничего иного мы тут не придумаем", – подчеркнул юрист.

При этом тем, кто вывез транспортное средство, может быть и сам "евробляхер". Но иногда бывает так, что машину прикатил ее собственник-иностранец, или вообще "левый" гражданин иного государства – т.н. "верблюд".

"Но общее правило такое: чтобы быть законным собственником, машину нужно переоформлять в стране, где она покупалась, а потом уже в Украине растаможить. Иначе, если украинец захочет купить машину у "евробляхера", он последнему деньги отдаст, но собственником не станет", – говорит Володарский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил вариант новых правил для растаможки "евроблях". Им предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона (сам документ еще не разработали) выплатить "взнос" в размере 8,5 тыс. грн и растаможить авто по льготным условиям.