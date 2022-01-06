Украинцев ждут рождественские выходные: как будут работать "Новая почта", "Укрпочта" и банки

Банки и почтовые службы в Украине могли самостоятельно выбрать график на новогодние и рождественские праздники. У большинства почтовых учреждений не было длинных выходных на Новый год и не ожидается на Рождество. То есть украинцам удастся забрать и отправить посылки. Банки же традиционно отдыхают в официальные праздничные дни.

В целом на Новый год и Рождество в 2022 году украинцы уже отдыхали с 1 по 3 января включительно, также выходными будут 7-9 включительно, что предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Графики работы банков и почты учитывают именно эти даты.

7 января отделения почты и курьерская служба работать не будут. Посылки в почтоматы тоже не будут доставляться. Но забрать отправление, которое уже лежит в ячейке, все равно можно. По такому же графику "Новая почта" работала 1 января.

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8 января отделения почты будут работать по стандартному графику субботы. Чаще всего это с 9 до 18 часов. Расписание работы может отличаться у разных отделений, точные графики можно узнать на сайте "Новой почты".

9 января отделения будут работать по графику воскресенья. У большинства филиалов это предполагает работу с 10 до 18 часов.

7 января у "Укрпочты" официальный выходной. Но по всей Украине будут работать 37 дежурных отделений. Их список опубликовала пресс-служба "Укрпочты", время начала и окончания работы различается:

8-9 января "Укрпочта" работает в обычном режиме выходных дней. Чаще всего клиентов в отделениях принимают до обеда.

Финансовые учреждения в Украине могут самостоятельно выбирать расписание. Но существуют ограничения, связанные с работой системы электронных платежей (СЭП). Ее график работы определял НБУ (Национальный банк Украины). Согласно его решению:

1 и 2 января – выходные, и СЭП фактически не работала. То есть даже если какой-то банк решил бы поработать в эти дни, платежи "прошли" бы только с 4 января.

27 декабря, 3 декабря и 7 января официальные выходные. Поэтому несмотря на возможность совершать платежи многие банки работать все равно не работали и не будут. При этом банки обязаны обеспечить банкоматы наличными на все праздничные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в результате высокой конкуренции в 2022-м могут закрыться или реорганизоваться 20 банков. Некоторые из них также могут превратиться в финансовые компании, которые предоставляют услуги населению.