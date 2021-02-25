Украинцев ждет новый курс доллар: обнародован прогноз на месяц

В Украине курс доллара в марте 2021-го может уверенно перейти отметку в 28 грн/$. При этом, согласно позитивному сценарию, валюта может подешеветь и до 27,75 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его словам, в ближайшее время на изменения курса доллара будет больше всего влиять прогресс в переговорах с МВФ:

"Для того, чтобы курс значительно изменился и вышел с этого диапазона(27,75-28,25 грн), нужна какая-то новая информация по взаимодействию с МВФ. Если Украина начнет реализовывать реформы в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией, шансы на возобновление переговоров увеличатся, что приведет к укреплению гривни. Напротив, отсутствие прогресса по части реформ укажет на то, что весной переговоры вряд ли возобновятся, что может привести к ослаблению гривни".

В начале февраля гривня сначала укреплялась, а доллар опускался ниже 27,6 грн, но после провала миссии МВФ – она начала падать. По словам Вадима Иосуба, сейчас курс полностью учитывает эту неудачу, и потому в ближайшее время может стабилизироваться вокруг отметки 28 грн. Осенью Украину ждут пиковые выплаты по кредитам. Если к тому моменту рефинансирования от МВФ мы не получим – ситуация будет выглядеть тревожнее.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.