Украинцев, которые получают субсидии и пенсии, ждут жесткие проверки: что изменится с 1 января

В Украине с 1 января 2021 года каждый, кто будет претендовать на субсидии от государства или любую выплату, пройдет дополнительную проверку от Минфина. Следить за льготниками будут даже спустя три года после того, как они перестали получать помощь.

О том, зачем и как будут проверять украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что изменится с 1 января 2021-го?

В 2020-м, как и раньше, доходы украинцев проверяли уже после назначения социальной помощи. Минсоцполитики на своем уровне сверял все документы, а вот следующий этап проверки в Министерстве финансов проводили уже постфактум.

С 1 января Минфин получит возможность автоматически проводить верификацию (проверку) данных получателей всех выплат: пенсий, субсидий, материальной помощи малообеспеченным и т. д. Это соответствует закону "О верификации". И делать это будут еще до того, как дадут деньги из бюджета.

Какая информация попадет в реестры:

о всех транспортных средствах, которые есть у льготников;

документы, которые подтверждают личность (паспорт, ИНН, регистрация места жительства);

о пересечении границы;

о том, какие штрафы платил;

выписка из налоговой;

информация о праве собственности на недвижимость.

Три этапа проверки:

Перед получением выплаты. Сразу после того, как вы обратитесь за пенсией, субсидией или другой выплатой, ваши данные попадут в Минфин и в автоматическом режиме будут сопоставляться со всей информацией, которая есть в базах данных.

Во время получения выплаты. Если в процессе всплывет факт о том, что украинец нарушил условия предоставления помощи и утаил эту информацию, деньги сразу же перестанут выплачивать.

Третий – ретроспективная верификация. Еще три года после того, как человек перестал получать деньги от государства, его могут и будут проверять.

С 2021-го будут действовать все три этапа проверок.

Проверки ужесточают, но ситуация не меняется

В Украине только по официальным данным Госстата каждый пятый работает неофициально. Полученные доходы нигде не отображаются, с них не платят налоги. И это позволяет претендовать на субсидии, выплаты малообеспеченным. Доходит даже до того, что супруги специально не заключают брак, чтобы мать ребенка считалась одиночкой и получала помощь от государства.

Как говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, официально 40% платят взносы в Пенсионный фонд с минимальной зарплаты. При этом найти сотрудника на такой оклад практически невозможно, средняя зарплата в два раза выше минимальной.

Теневая занятость достигла таких масштабов, что даже в государственных банках, оформляя кредитные карты, спрашивают о наличии неофициального заработка и указывают его в профайле.

Как рассказала OBOZREVATEL эксперт "Опоры" Татьяна Бойко, к самим критериям назначения выплат могут быть вопросы. К примеру, рассматривая вопрос назначения субсидий, также стоило бы обратить внимание и на имущественное состояние. Во многих странах претендовать на помощь не могут те граждане, у которых есть собственное жилье. Учитывая украинские реалии, такой критерий был бы слишком жестким, однако однозначно можно сказать, что сейчас среди "бедных" оказываются и те украинцы, которые получают помощь, но живут, например, в самом дорогом районе столицы.

Например, в Киеве, в самом известном доме "Со звездой" на Крещатике, где недвижимость не продается меньше чем за 8 млн грн, также есть получатели субсидий.

Субсидия в "доме со звездой" Реестр субсидиантов

Жесткая проверка получателей соцвыплат – распространенная практика по всему миру. В некоторых странах тех, кто обманул государство, могут даже посадить в тюрьму. В Украине же в худшем случае заставят вернуть выплату в бюджет через суд.

Проверки в Индии показали, что 31,6% жилищных выплат получают с нарушениями. В Греции обнаружили 200 тыс. фейковых пенсионеров.

"Большинство цивилизованных стран сегодня переходит на электронные методы верификации. Обычно это электронные (интернет) платформы, которые содержат интегрированные, унифицированные и стандартизированные базы данных из разных ведомств, информацию о социальном, финансовом и других статусах, а также о членах семьи личности, которая претендует на тот или иной вид социальной помощи, или уже ее получает", – пояснили в пресс-службе парламентского комитета по социальной политике и защите прав ветеранов.

Такая же система будет полноценно действовать и в Украине уже с 2021 года. Те, кто до сих пор скрывает свои доходы или указывает ложную информацию в декларациях о доходах, рано или поздно могут попасть в списки нарушителей.

Деньги на социальную защиту – общие средства всех налогоплательщиков. И от того, как эффективно ими распоряжаются, зависит и размер выплат.