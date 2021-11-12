Украинцев переводят на частичную занятость: кому без высшего образования платят 1000 грн в день

В Украине выросло количество предложений работы с частичной занятостью. Главная причина – из-за ужесточения карантина часть предприятий сократили объемы производства. Некоторые их них предлагают зарплату в размере 1000 грн в месяц.

Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, многие работодатели уменьшили обороты своей деятельности и отправили людей в вынужденные отпуска. Это касается сразу нескольких сфер экономики.

"Кто-то из работников вынужден был сменить сферу занятости и утроиться на работу в другой, но менее подверженной карантинным ограничениям. У некоторых работников появилось время и одновременно потребность в дополнительном заработке во времена нестабильности. Поэтому многих стала интересовать работа, которой можно было бы уделять по несколько часов в день, и которая позволяла бы без ущерба основной работе получать дополнительный доход и занятость", – рассказала эксперт.

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Самые популярные вакансии:

Тайный покупатель − 100-500 грн./день

Мерчендайзер − 200-600 грн./день

Уборщица в офис − 300-600 грн в день

Промоутер − 300-500 грн./день

Официант − 300-1000 грн./день

Оператор call-центра – 3500-7500 грн./мес.

Охранник − 4000-8000 грн./мес.

Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.