Украинцев обязали заново подавать декларации и заявления: как изменили правила для субсидиантов

Украинцы с 1 мая должны переоформить субсидии: подать заявление и декларацию. Это необходимо из-за ужесточения правил.

Как рассказал в эфире "Громадського радио" эксперт по вопросам социальной защиты Антон Левицкий, всего правительство приняло три важных новшества.

Первое – отменены так называемые комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий в исключительных обстоятельствах. Министерство социальной политики проанализировало эти случаи и выявило, что в 95% случаев комиссия принимала положительное решение. Поэтому было принято решение об отмене комиссий.

Второе изменение: если раньше субсидия не предоставлялась, если человек имел автомобиль младше 5 лет, то сейчас субсидия не предоставляется, если есть два автомобиля не старше 15 лет. Также субсидия не предоставляется, если в собственности есть две квартиры. Также учитываются дополнительные доходы – наличие банковских депозитов на сумму более 25 прожиточных минимумов, а это примерно 70 000 гривен.

Третья смена: поскольку изменяются условия получения субсидии, то нужно заново подать заявление и декларацию.

"Ранее было немного странное правило – те, кто получали субсидию впервые, получали ее не наличными, а в так называемой безналичной форме. Деньги перечислялись в Ощадбанк на счет, а Ощадбанк сам заключал соглашения с предприятиями и таким образом рассчитывался. Сейчас эта норма отменена, все будут получать субсидию в наличной форме", – пояснил эксперт.

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