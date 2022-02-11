Украинцев обманывают в супермаркетах: названы главные уловки

Украинцы жалуются на обманы в супермаркетах. Чтобы заработать, магазины продают испорченный товар, обманывают на кассах и указывают неправильный вес товара.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Чтобы не стать жертвой обмана, сдачу необходимо пересчитывать не отходя от кассы, а вес товара проверять на контрольных весах.

Вместе с качественным товаром продают "неликвид"

Глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов. Часто с большой скидкой продают тот товар, которые имеет поврежденную упаковку или неправильно хранили

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Ненастоящие скидки

Иногда после скидки товар стоит даже дороже, чем до нее. Кроме того, иногда продавцы специально завышают цены, чтобы затем предоставить "огромную скидку", поясняет эксперт Максим Несмиянов. Он сам становился свидетелем, как на товар сперва значительно повышали цену, а потом устраивали скидки.

Больше просрочки и меньше качества

По словам Несмиянова, серьезная проблема есть также с просроченной продукцией. Ее могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром. Если продукт испортился, то тогда могут сделать скидку или уценку.

Разница в ценниках в торговом зале и на кассе

Хотя покупатели по закону имеют право заплатить ту цену, которая указана именно в зале. С проблемами можно столкнуться и при расчете за товар, особенно если вы пользуетесь наличкой.

Даже крупные украинские сети высчитывают недостачу в кассах с зарплат своих сотрудников. Для этого очень часто продавцов и охранников оформляют на минимальную зарплату, остальная сумма – премии, которые по закону могут урезать или вовсе отменять.Как результат: продавцы пытаются заработать в кассу больше денег, чтобы покрыть недостачу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в условиях рекордных цен на газ многие предприятия заявляют об убыточности производства, однако в то же время в супермаркетах регулярно проводятся акции. Как объясняет глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, торговые сети вынуждают производителей соглашаться на скидки под угрозой отказа от сотрудничества.