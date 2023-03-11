Украинцев нагло дурят в супермаркетах: какие схемы вскрылись и как защититься

В Украине в магазинах и супермаркетах используют десятки схем для того, чтобы обмануть покупателей. Среди главных хитростей: продажа некачественного товара, манипуляция с ценниками и весом товара. О том, как защитить себя от самых распространенных схем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

На что имеет право покупатель и как супермаркеты нарушают правила

Ценники и товар по обещанной стоимости. По законе украинец имеет право купить товар по той цене, которая указана на прилавке. Поэтому если на кассе называют другую цену, покупатель имеет право потребовать продать товар по цене из торгового зала.

Какие схемы используют с ценами:

товар взвешивают с тарой. В таком случае украинцам приходится платить, например, не только за деликатес, но и за пластиковую тару стоимостью деликатеса. Покупатель имеет право потребовать взвесить товар без учета веса тары.

используют лживые скидки и акции. Часто для манипуляции покупателям "акционные товары" продаются по цене, которая не отличается от обычной либо даже выше.

Качество продуктов и правильное хранение. По правилам все продукты должны храниться в тех условиях, которые указаны на этикетке. При этом запрещено продавать испорченную и просроченную продукцию (даже если ее стоимость снизили).

Какие схемы используют:

продукцию, срок годности которой истек, продают со скидкой. Такие действия запрещены законодательством.

скрывают реальные сроки годности. Иногда магазин наклеивает дополнительные стики с обновленным сроком годности. В таком случае стоит обращать внимания на ту дату, которая указана на оригинальном ценнике.

испорченное мясо используют для изготовления фарша, просроченную продукцию пытаются "реанимировать". Если вы не уверены в качестве товара, откажитесь от его покупки. Также внимательно относитесь к мясным изделиям, рыбе, мясу. Не должно быть посторонних запахов, изменения цвета продукта.

часто также товар хранят с нарушением: не в холодильниках. Даже если срок годности еще не истек, такая продукция может быть испорчена.

не платить за испорченную в торговом зале продукцию. Если вы разбили бутылку, повредили товар случайно в торговом зале, платить за него не нужно.

Как могут обмануть на кассе

В супермаркетах и магазинах специально устанавливают цены, которые при округление сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца. В таком случае лучше расплачиваться банковской картой.

По правилам округления вам могут отдать не всю сдачу. Сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек – должны "простить" покупателю. Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя.

Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн. Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Если не хотите заплатить лишнее или купить плохой товар – будьте внимательны. Само собой, предусмотреть все варианты обмана очень сложно. Но если вы будете приходить в магазин с четко сформированным списком покупок, обращать внимание на этикетки и в случае чего проверять информацию – обмануть вас будет сложнее, чем если вы зайдете в магазин просто посмотреть и будете покупать все подряд.

Кроме того, часто на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!