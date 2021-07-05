Украинцев начнут по-новому наказывать за долги: у кого спишут деньги с банковского счета

В Украине с 6 июля исполнители судебных решений смогут списывать долги через автоматическую систему не только с тех, кто не заплатил алименты, но и с тех, кто не оплатил коммуналку, не вернул кредит или не игнорирует другие финансовые обязательства. Сама же система, как считают судебные исполнители, автоматически списывать средства с банковского счета не позволяет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По новым правилам, после судебного решения исполнитель через автоматическую систему может направить письма в Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредит Банк с просьбой арестовать счета автоматически.

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Как рассказал частный исполнитель в Киеве Анатолий Телявский, если раньше нужно было лично относить документы в банк или отправлять их по почте, то сейчас в семи финансовых учреждениях работает электронный документооборот.

"То, что задекларировал Минюст, не соответствует действительности, так как выдается желаемое за действительное. Минюст называет автоматизированным арестом простой электронный документооборот. Это не то, что я открываю производство и автоматически во всех 76 банках у должников моментально арестовываются средства, как это происходит в Латвии, Литве", – говорит исполнитель.

Стоит отметить, что банки индивидуально рассматривают каждый запрос на блокирование средств. То есть сама система только называется автоматической, каждый запрос рассматривается индивидуально.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за долгов по коммуналке начали блокировать банковские счета физлиц-предпринимателей ( "ФОПов"). При этом задолженность числится за квартирами, в которых предприниматели уже давно не живут.