Украинцев штрафуют за генераторы: адвокат рассказал о "продаже" электричества

В Украине уже неоднократно штрафовали владельцев генераторов якобы за продажу электроэнергии, при этом сами факты продаж не были зафиксированы. Все больше предпринимателей в стране жалуются на эту проблему.

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Подробности рассказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат Евгений Иванченко. "На сегодняшний день у нас уже были ситуации с генераторами и обвинениями предпринимателей, которые пытаются запустить свои бизнесы, объекты для того, чтобы был свет и они оказывали услуги, но факт продажи электроэнергии никоим образом не был зафиксирован", – отметил он .

Несколько дней назад стало известно, что в Одессе предпринимателя Дмитрия Осовского оштрафовал суд на 17 тыс. грн. Штраф ему придется заплатить за то, что за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, где при отключении электроэнергии включал генератор.

Об этом сам предприниматель сообщил на своей странице в Facebook. Полиция оштрафовала его за то, что якобы продавал электроэнергию без лицензии. Он обратился в суд. При этом, если мощность генератора меньше 5 МВт, лицензия по закону не требуется, однако суд принял решение одессита оштрафовать. Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коврикинга.

Как рассказывает Иванченко, если речь идет именно о коворкинге и там могли продаваться какие-то товары или предоставляться услуги и при этом объект питался от генератора, это нельзя считать продажей электроэнергии. Факт продаж должен фиксироваться иным образом, добавляет адвокат. Штрафовать за продажу энергии можно, если предприниматель с помощью своего электрогенератора, например, поставляет электричество другим людям за деньги.

"Сомневаюсь, что это была продажа именно электроэнергии. Скорее всего, предоставлялись услуги именно в объекте ведения хозяйственной деятельности. Если проводит коворкинги, предоставляет там какой-то кофе и люди фактически размещаются в его объекте торговли, например, копицентре, как вы говорите, то он предоставляет услуги и фактически нет факта продажи электроэнергии, потому что люди пришли, попросили и, можно сказать, это условно "пункт незламности", у них же не берут деньги и не говорят о том, что они продают электроэнергию, хотя об этом можно говорить и сравнивать тоже. В этой ситуации, мне кажется, точно не было продажи электроэнергии, а то, что суд отказал – меня очень удивляет", – объясняет специалист.

Если предприниматель не брал деньги за то, чтобы посетители подключались, а брал, например, за услуги копицентра – концтовары, ксероксы и прочее, и они просто там находились, то это не факт продажи электроэнергии, подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина за 11 месяцев прошлого года импортировала генераторы общей мощностью 1 ГВт. Такая мощность сравнима с мощностью одного энергоблока Хмельницкой АЭС.

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