Украинцев без прививки от коронавируса отстраняют от работы: какие профессии в списке с 9 декабря

Уже с сегодняшнего дня, 9 декабря, в Украине расширяется список профессий, для которых COVID-вакцинация является обязательной. В перечень добавлены работники органов исполнительной власти, компаний "Укрзалізниця" и "Укрпочта" и др. Теперь невакцинированных будут отстранять от работы.

Для кого вакцинация стала обязательной, что будет с зарплатой для отстраненных и как вернуться на работу – читайте в материале OBOZREVATEL.

"С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", – заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. Министр отметил, что как только сотрудник получает хотя бы одну прививку против коронавируса, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

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По словам Ляшко, если украинец получает хотя бы первую дозу вакцины – это не считается уклонением или отказом от вакцинации. После этого его должны вернуть к исполнению своих обязанностей на работу.

Работники заведений социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работники стратегических для государства предприятий ("Укрпочта", "Укрзалізниця" и др).

Сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работников местных госадминистраций и структурных подразделений;

сотрудников всех учебных и научных учреждений.

Сотрудники таких организаций попали в перечень обязательного вакцинирования из-за важности для страны их бесперебойной работы. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отстраненным от работы украинцам зарплату выплачивать не будут. Согласно законодательству страны, заработная плата начисляется за проделанную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

Кроме того, время, проведенное "в отстранении", не будет засчитываться в стаж ни для назначения пенсии, ни для оплаты больничных.

Не все граждане без прививки от COVID-19 будут отстранены от работы. Для тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок, сделано исключение.

Доказать это можно будет только одним способом. Нужно предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавируса, выданное учреждением здравоохранения.

Ранее Кузин заявил, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается уже после новогодних праздников. Это связано с тем, что именно в январе традиционно наблюдается обострение сезонных заболеваний.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе Дія с 19 декабря.