В Украине массово распространяют фальшивки: кому могут попасться и как еще зарабатывают в сети

В Украине фальшивомонетчики организовали сеть сбыта поддельных купюр во всех крупных городах. С помощью десятков-онлайн магазинов по всей стране распространяют купюры разного номинала. Анонимные Telegram-каналы и криптошельки позволили продавцам анонимно принимать заказы, а с помощью почтовых операторов – рассылать их по всей стране.

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О том, как работают фальшивомонетчики и на чем еще зарабатывают преступники в сети, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фальшивки для всех

В Darknet (анонимная сеть, в которую можно попасть только с помощью специального браузера) разместили десятки объявлений о продаже фальшивок в Украине. Продавцы выставляют свои предложения в онлайн-магазинах. В одном месте можно купить чужие документы, наркотики, оружие, запрещенное видео, банковские карты, найти незаконный подработок еще и купить поддельные банкноты.

Сами магазины работают по принципу маркет-плейсов: сами ничего не продают, но предоставляют продавцам площадку, а покупателям – гарантию, что продавцы не обманут. Еще около 20 похожих магазинов, но уже без каких-либо гарантий, работают в Telegram.

OBOZREVATEL связался с несколькими продавцами фальшивых купюр. Как и в обычных магазинах, предварительно пришлось пройти этап общения с ботом. Оплату принимают только в криптовалюте. Для этого не обязательно открывать собственный кошелек: можно просто перевести со своей банковской карты деньги в чужой криптовалютный кошелек.

"Наши фальшивки принимают в шести терминалах. В "Привате" не принимают конечно, если вам рассказывают, что хоть в банк фальш несети и что любой банкомат съест - это на**б", – рассказывает продавец. По его словам, подделки, которые он продает, принимают только терминалы старого образца. За дополнительную плату в несколько тысяч гривен можно получить и список таких терминалов и даже SIM-карту и оформленный банковский кошелек одного из украинских банков на поддельные документы. Мол, все готово для того, чтобы анонимно отмыть средства.

Напрашивается вопрос: если фальшивки так легко сбыть, почему же их продают за треть от номинала, а не самостоятельно отмывают. Но ответ очевиден: легче всего попасться именно на этапе сбыта. После покупки окажется, что терминалы (как минимум абсолютное большинство) такие деньги не принимают, а если попасться вместе с ними в магазине, можно получить реальный срок за распространение фальшивок. А это, согласно ст. 199 УКУ, от трех до семи лет тюрьмы.

Продавцы заявляют, что используют собственный печатный станок, который якобы способен повторить часть защитных элементов. На самом деле абсолютное большинство фальшивок - крайне низкого качества.

Доставляют подделки с помощью кладменов: это курьеры, которые прячут "товар" в указанном продавцом районе. Кладменам предлагают зарплату в размере около 2 тыс. грн в день (зависит от количества доставок). Таких курьеров нанимают по всей стране. Для работы им нужно оставить залог в размере 30 долларов (их обещают вернуть после успешных доставок). Фальшивки они забирают на "Новой почте", а разносят и прячут во дворах в тех районах, которые указывают покупатели.

Продают не только фальшивки

"Я со второго раза выехал. Меня так на границе долго допрашивали. Спрашивали, а как я буду ремонтировать машину. Я говорю: я же только пригоню ее, не буду ремонтировать, если что, в СТО повезу. Спрашивали, почему мой волонтерский фонд в Запорожье, а я с киевской пропиской. На границе развернули и потребовали вернуться с оригиналами документов. Хотя через Шлях все было зарегистрировано", – рассказывает киевлянин Егор.

Несколько дней назад он незаконно уехал за границу. Во второй раз молодой человек вернулся уже на другой пропускной пункт с оригиналами документа от волонтерского фонда. Такая поездка обошлась ему в 1200 долларов: в Telegram-канале нашел объявление, связался с продавцами. Егор, согласно документам, должен был пригнать в Украину авто для фронта. На самом деле он сбежал к своим родителям, которые выехали за границу еще 24 февраля.

Сотни и тысячи украинцев уже успели незаконно пересечь границу. Кто-то находил возможности подкупить пограничников, другие - использовали схемы якобы легального выезда. Оформляли документы на обучения в европейских вузах, получали документы якобы волонтеров. Егор показал OBOZREVATEL Telegram-канал, где он купил документы для выезда. Администраторы опубликовали десятки хвалебных отзывов: мужчины благодарили за быстрые подлог документов, в оправдание делились впечатлениями о том, как много мужчин выезжает из страны.

Мы передали данные о Telegram-канале правоохранителям. Однако подобных объявлений в соцсетях: десятки. Продажу возможности выехать за границу превратили в бизнес. И число желающих использовать такой способ не иссекает. Кто-то решает воссоединиться с женами, родителями, другие – бегут туда, где нет войны, обстрелов и военкомов на улицах.

Аналитики "Опендатабот" с начала полномасштабной войны анализируют приговоры по делам, связанным с военными преступлениями. В суд попадают только часть от реального числа таких случаев. Однако и эти данные весьма показательны. 72,2% от общего количества – подделка документов для пересечения границы или уклонения от мобилизации. Что интересно, за подделку документов при пересечении границы чаще всего украинцы платят штраф в размере от 850 до 17 тыс. грн. Это меньше, чем стоимость поддельных документов. Самый жесткий приговор в виде одного года лишения свободы получил всего один нарушитель.