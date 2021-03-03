Украинцам введут "нулевую" декларацию: кому и сколько предлагает заплатить Зеленский
В Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы. Предложения разработал и подал в парламент президент Владимир Зеленский.
О том, как и для кого будут работать новые правила, читайте в материале OBOZREVATEL.Почему в Украине нужна нулевая декларация?
Больше 30% украинского ВВП находится в тени, говорится в данных Минэкономики. И это еще позитивные прогнозы, по разным оценкам эта цифра доходит до 50% всей экономики. Примерно 3,4 млн украинцев (данные Госстата) в работоспособном возрасте официально нигде не работают и не показывают свои доходы.
Чтобы узаконить имущество и активы, которые заработаны в "тени", нужно будет всего лишь один раз подать декларацию в период с 1 июля 2021-го до 1 июля 2022-го. Если есть наличка, ее нужно положить на счет в банке либо же купить облигации внутреннего госзайма (ценные бумаги).
Главное: наказывать за задекларированные "теневые" активы не будут. Это позволит один раз показать свое состояние, а дальше жить по закону. "Нулевую" декларацию поддерживают и народные депутаты, и представители экспертной среды. Более того, ее внедрение президент Зеленский обещал во время предвыборной кампании.
Управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия также позволит решить и проблемы для бизнеса. "Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Почкун.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в качестве позитивного примера рассказывает об опыте Аргентины. Там такое новшество позволило значительно пополнить бюджет страны.
"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но скажем, и недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", – сказал Гетманцев.Главные правила "нулевой декларации"
Кто должен подавать декларацию?
украинцы, которые имеют гражданство;
украинцы, которые на момент получения дохода имели гражданство.
Кому нельзя подавать декларацию?
тем, кто с 2005-го заполняли декларацию согласно антикоррупционному законодательству (кроме как в случае, если они участвовали в конкурсе и проиграли его);
несовершеннолетним или недееспособным.
Что нужно декларировать?
любые активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права.
Что нельзя декларировать?
полученное в результате уголовных преступлений (кроме уклонения от уплаты налогов);
наличные.
Когда нужно подавать декларацию?
с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022-го.
Сколько нужно заплатить?
5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;
9% – валюта, на банковских счетах и другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам;
2,5% – по ОВГЗ, приобретенным в период с 01.01.2021 по 20.06.2022 г. до подачи декларации.
Что не нужно декларировать?
недвижимость (квартиры до 120 квадратов и дома до 240 квадратов);
нежилую недвижимость некоммерческого назначения до 60 кв. м;
земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации;
одно транспортное средство, предназначенное для перевозки 10 человек и более или с объемом двигателя не менее 3000 куб. см или если средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл – 800 куб. см; самолет, вертолет, яхту, катер;
другие активы – суммарной стоимостью не более 400 тыс. грн.
Чтобы новые правила полноценно заработали, у украинцев как минимум должно быть доверие к государству и к силовикам. Иначе показывать то, что скрывали от налоговой годами, не станут. Кроме того, чтобы стимулировать подавать декларации, в некоторых странах после амнистии также проводили кампанию по розыску скрытых активов.