Украинцам вскоре проиндексируют пенсии: как проведут масштабный перерасчет

В Украине с 1 марта проиндексируют пенсии. Точного размера прибавки нет, так как показатели для индексации все еще рассчитываются, однако ресурс на это найдут.

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Об этом в эфире телемарафона заявила Оксана Жолнович, министр соцполитики. "Отчетность за последний месяц только будет отрабатываться, только тогда будет рассчитываться уровень инфляции...Но я уверена, что мы найдем на это ресурс, пенсии будут проиндексированы", – отмечает министр.

Размер индексации – совокупность половины прошлогодней инфляции и половины среднего за три года роста зарплат. Рост зарплат будет незначительным (около 7%), а вот половина размера инфляции – около 15%. В целом часть пенсий могут повысить на 22%.

Те украинцы, которые имеют небольшой стаж, получали маленькую зарплату, вероятно, получат и незначительную прибавку. Дело в том, что их расчетный размер пенсии и так значительно ниже суммы, которую они получают. А повышать будут не фактическую пенсию, а расчетную величину.

Проблема – в самой формуле расчета пенсий. Она крайне невыгодна для украинцев и приводит к постепенному снижению уровня пенсий. Среднюю зарплату за три года по стране умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Таким образом, с 35 годами стажа и средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой составит всего 35% от средней зарплаты по стране за три года. А ее размер значительно ниже, чем актуальная средняя зарплата.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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